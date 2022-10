Manchester United-aanvaller Mason Greenwood opnieuw gearresteerd na schending voorwaarden

Manchester United-aanvaller Mason Greenwood (21) is door de politie gearresteerd wegens het schenden van de voorwaarden van zijn vrijlating op borgtocht. Volgens de BBC is hij opgepakt in zijn eigen huis.

De 21-jarige spits werd in januari gearresteerd op verdenking van verkrachting en mishandeling van zijn vriendin. Hij werd ook ondervraagd over beweringen dat hij haar met de dood zou hebben bedreigd. Greenwood, die één keer voor de nationale ploeg van Engeland heeft gespeeld, moet nog worden aangeklaagd en kwam later op borg vrij. Zijn borgtocht werd in juni verlengd.

In een verklaring zegt een woordvoerder van de politie van Greater Manchester dat ze „op de hoogte waren van een beschuldiging richting een 21-jarige man die zijn borgtochtvoorwaarden schond en dat er zaterdag een arrestatie is verricht.” Ze voegden eraan toe dat „het verdere onderzoek op dit moment aan de gang is.”

Talent

Enkele uren na de beschuldigingen in januari, werd Greenwood tot nader order geschorst door Manchester United. Onder Erik ten Hag heeft Greenwood dan ook nog altijd geen een keer meegetraind. Nike beëindigde de sponsorovereenkomst met hem en Electronic Arts verwijderde hem uit het spel FIFA 22.

Greenwood staat te boek als een van de grootste talenten uit de jeugdopleiding van Manchester United. Hij speelde voor zijn arrestatie - toen hij pas een paar maanden 20 was - al 117 wedstrijden, daarin was hij 33 keer trefzeker. Bij zijn debuut was hij de een na jongste speler uit de clubgeschiedenis.