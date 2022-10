Begin augustus was het terug naar af voor nieuw golfterrein in Knokke, nu vraagt Paul Gheysens nieuwe vergunning aan

Vastgoedmagnaat Paul Gheysens heeft opnieuw een vergunning aangevraagd voor zijn megaproject in Knokke: een eco-golfterrein van 120 hectare groot. Begin augustus kreeg hij nog nul op het rekest van bevoegd minister Zuhal Demir (N-VA). Maar in plaats van beroep aan te tekenen, ging Gheysens in gesprek met het kabinet en paste zijn plannen aan, zo schrijft zakenkrant De Tijd.

Paul Gheysens, topman van vastgoedbedrijf Ghelamco en bij het grote publiek bekend als voorzitter van voetbalclub FC Antwerp, geeft zijn droom van een tweede golf in Knokke niet op. Nauwelijks 2,5 maand nadat Vlaams minister Zuhal Demir, o.a. bevoegd voor Omgeving, zijn plannen afketste omdat “de geplande wijzigingen een te grote verstoring zullen meebrengen”, heeft zijn vennootschap Leisure Property Invest een nieuwe aanvraag ingediend. Dat bevestigde een woordvoerster van het Vlaams Departement Omgeving aan De Tijd.

Vastgoedmagnaat Paul Gheysens laat er alvast geen gras over groeien en dient nieuwe aanvraag in voor golfproject in Knokke. — © BELGA

Polderlandschap verpest

Het ‘njet’ kwam destijds als een verrassing, omdat bijna alle adviezen – al dan niet voorwaardelijk – positief waren. Maar volgens de zakenkrant, die het ministeriële weigeringsbesluit kon inkijken, zag Demir concreet drie grote struikelblokken: het omhakken van 190 bomen, het verplaatsen van een beek en het grondverzet van ruim 1 miljoen kubieke meter, waardoor het maaiveld op sommige plekken tot 7,85 meter hoger zou komen te liggen dan vandaag. Het was onder meer dat laatste aspect waartegen een buur van het domein bezwaar had aangetekend: hij vreesde dat het typische polderlandschap onherroepelijk verloren zou gaan.

Bunker shot?

De minister had daar toen wel oren naar: “Het golfproject wordt door zijn inrichting opgedrongen aan het polderlandschap, in plaats van zich te integreren”, zo bevestigde Zuhal Demir, die voor haar beslissing zelfs persoonlijk het terrein ging inspecteren. “De bal ligt vandaag buiten de baan in het zand, zonder ‘bunker shot’ is dit dossier niet recht te trekken”, klonk het toen.

Opmerkelijk: de vastgoedmagnaat tekende geen beroep aan tegen de beslissing van het kabinet, maar ging – aldus De Tijd – wel in gesprek: “Dat doet vermoeden dat de zakenman de centrale kritiekpunten van de minister beantwoordt in zijn nieuwe vergunningsaanvraag.” Paul Gheysens reageerde helaas niet op onze vraag tot commentaar.

Of Gheysens en zijn team met hun tweede aanvraag dat ‘bunker shot’ waar de minister het begin augustus nog over had, hebben gerealiseerd, zal pas binnen een half jaar blijken: de nieuwe vergunningsprocedure duurt vier à zes maanden. En bij groen licht zal het zeker nog twee à drie jaar duren alvorens de werkzaamheden achter de rug zijn en de eerste balletjes kunnen worden geput. Maar eerst dus die omgevingsvergunning in de wacht slepen...