In Singapore domineert momenteel de XBB-variant van het coronavirus, hoe zit dat in België?

In Singapore zitten ze met een nieuwe coronagolf en die wordt voornamelijk veroorzaakt door de XBB-variant. Volgens het ministerie van Volksgezondheid kan dat tot 15.000 besmettingen per dag leiden. Hoe zit het met die variant in ons land?

De huidige golf van COVID-19 zal waarschijnlijk rond half november haar hoogtepunt bereiken, zei minister van Volksgezondheid Ong Ye Kung op zaterdag.“Dit zal waarschijnlijk een korte en scherpe golf zijn,” zei Ong. Daarbij vermeldde hij dat Singapore door die nieuwe coronagolf waarschijnlijk gemiddeld ongeveer 15.000 gevallen per dag zal zien. “Rond half november zou de golf moeten afnemen.” De stijging in het aantal coronagevallen in Singapore, een eilandstaat met een erg hoge vaccinatiegraad, wordt veroorzaakt door de XBB-variant, een stam binnen de omikron-familie.

Aandachtswaardig, noemt biostatisticus Geert Molenberghs (KULeuven/UHasselt) het. Maar volgens hem is het niet iets dat meteen tot grote rampen zou moeten leiden. “We moeten ons ook niet blindstaren op zulke stijgingen. Ook in bijvoorbeeld Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland en Italië stijgen de cijfers”, zegt hij. “Singapore kan je ook niet helemaal vergelijken met een Europees land. Daar is veel minder blootstelling geweest aan het coronavirus. Dat kan een verschil geven.”

Supereigenschappen

In België waren er voorlopig slechts twee meldingen van besmettingen met XBB, bevestigt viroloog Steven Van Gucht. “In ons land is het eerder BQ.1 die opkomt. Die maakt momenteel zo’n tien procent van de besmettingen uit. BA.5 blijft momenteel wel de dominante variant”, zegt hij. “Maar in Nederland spreken ze dan weer van BA.4.6 en in India is het dan weer BA.2.75.”

Als een variant zich begint te verspreiden, is daar een reden voor, zegt Molenberghs. “De nieuwe variant is bijvoorbeeld besmettelijker of kan onze bestaande immuniteit omzeilen”, zegt hij. Volgens Van Gucht is de huidige situatie daarom op zich eerder geruststellend. “Er is geen variant die op wereldniveau doorbreekt. Dat betekent dat er meer evenwicht komt in het immuunsysteem. Er is geen variant die de heilige graal vindt om overal door te breken. De varianten muteren niet zodanig dat ze supereigenschappen krijgen. Bij omikron was dat bijvoorbeeld wel het geval. Die nam het op wereldschaal heel snel over van delta. De huidige varianten lijken op elkaar, maar overklassen elkaar niet op wereldniveau.”

Voorgeschiedenis

Niet alleen de eigenschappen van de varianten, maar ook de voorgeschiedenis van landen en regio’s speelt daarin een rol. Niet elk land gebruikt dezelfde vaccins of heeft dezelfde vaccinatiegraad bereikt. Ook maakte elk land een andere pandemie door, waardoor sommige varianten het hier en daar beter doen. “Bijvoorbeeld: BA.2.75 is in India al heel lang dominant, maar bij ons breekt die bijvoorbeeld niet door”, zegt Molenberghs.

En zelfs al zou zo’n nieuwe variant in ons land ook echt doorbreken, is dat nog steeds niet het einde. “We moeten ons de vraag stellen: hoe ernstig is die besmetting? Het hoeft geen grote golf zijn wat betreft de ziektebelasting”, zegt Molenberghs.

Ook het feit dat we nog steeds te maken hebben met varianten binnen de omikronfamilie helpt, aangezien onze vaccins daaraan aangepast zijn. “Het vaccin biedt nog steeds een goede bescherming. Maar er zullen nog golven volgen. Dat moeten we niet minimaliseren en negeren. Daar moeten we op voorbereid zijn. Basis voorzichtigheid is daarbij belangrijk”, zegt Van Gucht. “We moeten er ook rekening mee houden dat we toch eens de sprong naar een nieuwe letter uit het Griekse alfabet gaan maken. Maar daar zitten we nu nog niet en die geleidelijke evolutie is eigenlijk ook wat we virologisch verwachten. Dat is geruststellend.”