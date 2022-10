Liverpool-coach Jürgen Klopp maakt zich op voor clash met Manchester City: “Drie clubs kunnen financieel doen wat ze willen, waaronder zij”

Liverpool staat zondag voor een belangrijke wedstrijd in de Premier League. De Reds staan na een flauwe seizoenstart pas elfde: tegen Manchester City, momenteel tweede, moet het tij keren. Geen makkie, weet ook coach Jürgen Klopp: die had het op de persconferentie vooraf onder andere over het feit dat zijn club niet hetzelfde kan doen als City wanneer het op financiën aankomt.

“Er zijn drie clubs die financieel kunnen doen wat ze willen: Manchester City, Newcastle en PSG”, stelt de Duitse trainer, die City ook benoemde als het beste team van de wereld. “Als je in dat team dan de beste spits op de markt kan zetten (doelend op Erling Haaland, red.). Dan doe je het, wat het ook kost. Niemand kan met hen wedijveren op dat vlak. Voor ons is het niet mogelijk. Wat die drie clubs doen is legaal, maar ze kunnen doen wat ze willen. Ik hoorde dat bij Newcastle iemand zei dat ze geen plafond hebben. Proficiat, sommige andere clubs hebben dat wel. (Lees verder onder de tweet)

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Klopp gaf ook aan dat het niet zijn verantwoordelijkheid is om die grote verschillen in het voetbal uit te lichten. “Voor mij is het geen probleem, het is wat het is. Je moet me die vraag niet stellen, want dan ontstaat er altijd een discussie. Maar iedereen weet het.”

Liverpool kijkt al tegen een achterstand van 13 punten op Manchester City aan in de Premier League, al hebben de Reds wel een match minder gespeeld. Vorig weekend verloren ze nog met 3-2 bij leider Arsenal.