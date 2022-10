De geruchtenmolen draait op volle toeren: “Topvoetballer Kylian Mbappé is samen met Belgisch model Rose Bertram”

Over de sportieve kant van de carrière van Kylian Mbappé (23) weten we bijna alles: superster bij PSG, monstersalaris, de ene trofee na de andere… Maar over zijn leven naast het voetbalveld is bijzonder weinig bekend. Al claimen verschillende buitenlandse media dat hij een nieuw lief heeft.

Het zou gaan om niemand minder dan Rose Bertram (28), een Belgisch topmodel en ex van onder anderen Mario Balotelli en Gregory van der Wiel. Met die laatste was de dochter van een Belgische vader en een Kaapverdische moeder acht jaar lang samen. Ze hebben twee kinderen, maar eerder dit jaar liep hun huwelijk op de klippen.

Sindsdien, zo denken heel wat gossipsites en het Britse The Daily Mail te weten, verblijft Bertram vaak in Parijs. Onlangs plaatste ze net als een van de beste vrienden van de superster van het Franse nationale elftal zowat gelijktijdig dezelfde foto op Instagram, waarna de geruchtenmolen op gang kwam. “Geen commentaar op haar nieuwe liefde. Rose heeft het leuk in Parijs en geniet van haar single life”, vertelde haar management aan Shownieuws.

Het Belgische model gaf onlangs nog een interview in Vogue, waarin ze onder andere de vreemde dood van haar vader beschrijft.

“Drie jaar geleden belde mijn moeder me op om te vertellen dat hij was overleden. Hoe weten we niet precies, omdat we niet op de hoogte waren van hoe zijn leven er op dat moment uitzag. Ik heb zijn dood heel ver weggestopt, ik had altijd nog gehoopt op een warmere, sterkere band. Een moment dat we alles naar elkaar zouden uitspreken… Het is mijn realiteit. Dat is waar ik vandaan kom, hoe ik geboren ben. Ik heb het beste van mijn leven gemaakt en nog steeds. Ik weet juist daardoor wat ik niet wil voor mijzelf en wel wil voor mijn kinderen. What doesn’t kill you makes you stronger, zeggen ze toch? Nou, dat kun je bij mij wel heel letterlijk nemen.”