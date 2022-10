Bayer Leverkusen krijgt opnieuw fikse pandoering te verwerken, Koen Casteels pakt puntje met Wolfsburg

Bayer Leverkusen, tegenstander van Club Brugge in de Champions League, blijft zitten in de hoek waar de klappen vallen. Eerder deze week verloor het op het kampioenenbal met 0-3 van FC Porto, nu kreeg het in de eigen competitie een stevig pak rammel van Eintracht Frankfurt. De wedstrijd eindigde op 5-1. Koen Casteels pakte met VfL Wolfsburg een puntje tegen Mönchengladbach.

Leverkusen deed het nochtans lange tijd niet onaardig op bezoek bij Frankfurt, want de 1-0 van ex-STVV’er Daichi Kamada viel pas in de blessuretijd van de eerste helft. Kort voor het uur kwam Leverkusen zelfs langszij na een goal van Hincapie, maar daarna ging het volledig kopje-onder. Frankfurt kwam snel terug op voorsprong via Kolo Muani en in geen tijd stond het ook 3-1 na een fraai lobje van Lindstrom.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De bezoekers maakten het zichzelf nadien alleen maar lastiger, want doelpuntenmaker Hincapie kreeg een tweede gele kaart voor een penaltyfout en mocht twintig minuten voor het einde dus al gaan douchen. Kamada zette de elfmeter om, een paar minuten voor het eind legde Alario de 5-1-eindstand vast.

Leverkusen blijft zo in het sukkelstraatje zitten: het is pas zestiende in de Bundesliga, al heeft het wel evenveel punten als Stuttgart en Hertha BSC - de nummers veertien en vijftien. Frankfurt staat op een gedeelde derde plaats en blijft dus prima meedraaien in de top.

Casteels speelt gelijk

Ook doelman Koen Casteels kwam zaterdagnamiddag in actie: hij sleepte met Wolfsburg een gelijkspel uit de brand tegen Borussia Mönchengladbach. Wolfsburg kwam tweemaal op achterstand door goals van Marcus Thuram, maar Gerhardt en Marmoush zorgden er steeds voor dat de thuisploeg langszij kwam. Wolfsburg is dertiende in het klassement met tien punten, Gladbach staat op een gedeelde vijfde plaats met zestien punten.