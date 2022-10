Straffe beelden: levende orka spoelt aan bij Cadzand, redders duwen het dier weer de zee in

Een ongezien tafereel zaterdag op het strand van Cadzand, het Nederlandse kustdorp net over de grens met Knokke-Heist. Daar is rond de middag een orka aangespoeld. Het jonge dier zou 3,5 meter groot zijn.

Redders hebben de orka opnieuw het water in kunnen duwen, dat werd door de vele aanwezigen op applaus onthaald. De reddingswerkers proberen het dier nu richting diepere wateren te krijgen. De kans dat een orka opduikt aan de Nederlandse kust, is bijzonder klein.

Orka’s zijn kolossale zeezoogdieren die gekenmerkt worden door een uitgesproken rugvin. De dieren zijn grotendeels zwart, met een bleke buik en een witte vlek op de kop. Volwassen mannetjes zijn gemiddeld tot 8 meter lang, vrouwtjesorka’s worden dan weer gemiddeld tot 6,5 meter groot. Orka’s leven nagenoeg in alle grote wereldzeeën, zowel in tropische als in koudere wateren. Aan de Noordzeekust komen de beesten eigenlijk nooit voor, ze daar spotten is dan ook hoogst uitzonderlijk.