Extra politiepatrouille aan gevangenis van Beveren voor drugsbaron Flor Bressers

Hij stond met stip op één op de Most Wanted-lijst, de Nederlandse drugscrimineel Flor Bressers. Nadat hij werd opgepakt in een luxeappartement in het Zwitserse Zürich is hij sinds vrijdag in ons land. Met een speciaal Falcon-vliegtuig werd hij uitgeleverd aan ons land. Hier wacht hem nog minstens vier jaar cel voor een eerdere veroordeling. Vrijdag werd hij in twee andere dossiers voorgeleid bij onderzoeksrechters in Brugge én Antwerpen. Bressers wordt gelinkt aan grote drugsuithalingen in de haven en afrekeningen in het milieu. Nadien ging het naar de gevangenis van Beveren.

Extra patrouille

Rond de gevangenis waren zaterdag alvast extra politiepatrouilles te spotten, gevolg van een veiligheidsanalyse. Bressers wordt als zeer gevaarlijk beschouwd en men is daarom extra waakzaam, ook buiten de gevangenis, voor eventuele ontsnappingspogingen.

Geen link met stroompanne

Aanvankelijk zou Bressers naar de gevangenis van Brugge overgebracht worden. Net vrijdag brak daar een stroompanne uit, waardoor de gevangenis noodgedwongen in lockdown ging. Ook de noodgenerator weigerde immers dienst waardoor de gedetineerden urenlang zonder elektriciteit zaten. Navraag leert dat Bressers alvast helemaal niets met de panne te maken heeft. Maandag worden de nodige herstellingswerken uitgevoerd.

(phu/sdb)