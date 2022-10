Belgen in het buitenland: Empoli en De Winter stuiten opmars Monza, Denayer knokt zich naar zege met Shabab Al-Ahli

Juventus-huurling Koni De Winter startte in de basis bij de gastheer en zag zijn Zwitserse ploegmaat Nicolas Haas (11.) al vroeg de score openen in het Stadio Carlo Castellani. Nadien werd niet meer gescoord, De Winter maakte de 90 minuten vol in het hart van de verdediging.

Empoli springt dankzij de zuinige zege naar de elfde plaats in de tussenstand van de Italiaanse eerste klasse met 11 punten. Monza weet weer wat verliezen is na 9 op 9 en zakt weg naar de dertiende plaats met 10 punten.

Op hetzelfde moment trad Jason Denayer aan met zijn nieuwe werkgever Shabab Al-Ahli uit Dubai, tijdens de zesde speelronde van de hoogste afdeling in de Verenigde Arabische Emiraten. Denayer en co. knokten zich in de slotseconden naar de zege: 2-1.

De thuisploeg hield de punten thuis dankzij een eigen doelpunt van Khalifa Al Hammadi op het halfuur en de winning goal in blessuretijd van Yousef Yaber (90.+7), die zo de late gelijkmaker van Bruno (87.) nog uitwiste.

Shabab Al-Ahli blijft met de eerste winst in drie matchen vijfde op de ranglijst met 10 punten.