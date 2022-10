Albert Sambi Lokonga kritisch voor bondscoach Roberto Martinez: “Ik heb eraan gedacht om te stoppen bij de Rode Duivels”

Albert Sambi Lokonga (22) staat momenteel met Arsenal aan de leiding in de Premier League, maar het is nog maar zeer de vraag of de jonge middenvelder erbij zal zijn op het WK volgende maand. Roberto Martinez riep hem al een tijd niet meer op, en dat steekt duidelijk. “Ik was echt pissed off”, zegt Sambi Lokonga onder meer in een interview met La Dernière Heure.

Sambi Lokonga werd voor het laatst opgeroepen in mei 2022, toen Roberto Martinez enkel spelers selecteerde met minder dan 50 caps. Het jeugdproduct van Anderlecht speelde toen geen minuut in de matchen tegen Ierland en Burkina Faso. “Ik was toen echt pissed off”, zegt hij in La Dernière Heure. “Ik walgde ervan, ik wist even zelfs niet of ik nog wilde terugkeren bij de Rode Duivels.”

Nadien was er wel een telefonisch gesprek tussen de twee en kreeg Sambi Lokonga een uitleg. “Martinez heeft een voorkeur voor spelers die bij hun club een vaste waarde zijn en hij was ook niet zo blij met mijn training”, klinkt het. “Ik denk niet dat hij me kan zien als een bad boy, iemand die er niet voor werkt. Nadien heb ik gezegd dat als ik niet eens 15 of 20 minuten kan spelen wanneer Hazard, De Bruyne en de andere sterren er niet zijn, ik geen kans had met hen erbij. Ik vond het raar.”

Moeilijk

“Misschien gelooft Martinez niet in mijn kwaliteiten of houdt hij niet van mijn stijl. Het zou beter geweest zijn dat hij duidelijk was geweest en gezegd had dat hij liever iemand anders meenam. Dan was er tenminste geen discussie geweest”, stelt de jonge middenvelder. “Het is moeilijk, want ik speel bij een van de beste clubs van Engeland. Ik had ergens anders elk weekend kunnen spelen. Maar ik ontwikkel me beter door bij Arsenal 20 minuten te spelen dan ergens anders te starten en elke week 3-0 of 4-0 te verliezen.”