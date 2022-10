In haar ideeën over het klimaatbeleid is Anuna De Wever nog minstens even radicaal als vroeger, maar als mens is ze in de afgelopen jaren misschien wel wat milder geworden. “Ik kan meer empathie opbrengen voor mensen die minder strijdvaardig zijn dan ik. Maar ik ben wel kwaad op de politiek, ik schaam me dood om Belg te zijn. Ons klimaatbeleid is rampzalig.”