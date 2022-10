Tessa Wullaert dirigeert Fortuna Sittard naar erg knappe overwinning in topper

Er stonden in Eindhoven liefst vijf Red Flames aan de aftrap. Naast Wullaert ook nog Diede Lemey, Jarne Teulings en Féli Delacauw bij Fortuna, en Julie Biesmans bij de thuisploeg.

Het was PSV, al acht jaar actief op het hoogste niveau tegenover het eerste jaar van Sittard, dat het eerst gevaarlijk was. Lemey stopte echter een grote kans voor Joëlle Smits en zag daarna een knal van Amalie Thestrup over de dwarsligger verdwijnen. Daarna nam Fortuna over, met eerst een kans voor Delacauw en daarna de eerste voor Wullaert. Twee keer gered door keeper Lisan Alkemade.

Maar in de 36ste minuut trilden de netten in Eindhoven. Tessa Wullaert scoorde op fraaie wijze haar tweede doelpunt van het seizoen. PSV gaf zich niet gewonnen, maar zag de ingevallen Hanna Grietje Huizenga (op aangeven van Wullaert) de paal treffen voor de bezoekers. De Nederlandse kreeg vijf minuten voor tijd toch haar doelpunt, op assist van Wullaert: 0-2.

Goed voor de tweede zege op rij voor Fortuna Sittard, dat nu vijfde is met 6 punten. PSV is zesde met 4 punten. Koploper Feyenoord is nog de enige club zonder puntenverlies.