Lionel Messi bevreesd voor blessures in aanloop naar WK: twee landgenoten dreigen toernooi te missen, Chelsea-verdediger is er al zeker niet bij

In een interview met DirecTV Sports heeft Lionel Messi zijn bezorgdheid geuit over blessures in de aanloop naar het WK voetbal in Qatar, dat over ruim een maand begint. Volgens de Argentijnse superster zou het feit dat het WK dit keer in het najaar wordt gehouden, ervoor kunnen zorgen dat meer spelers door blessures er niet bij kunnen zijn. Messi kampt momenteel zelf met een blessure aan zijn kuit.

Messi kondigde onlangs aan dat het WK in Qatar zijn allerlaatste zal worden. Het toernooi missen omwille van een blessure zou dus een echte anticlimax zijn. “Blessures zijn zeker een bezorgdheid. Dit is een ander WK omdat het op een ander moment dan gewoonlijk wordt gespeeld. En het komt er zo snel aan dat elk klein ding dat je overkomt, ervoor kan zorgen dat je er niet bij bent.”

De bezorgdheid van de Argentijn is te begrijpen: hij heeft zelf last van een kuitblessure, al is er geen risico dat hij daardoor het WK zal missen. Het is momenteel wel nog onzeker dat landgenoten Paulo Dybala (quadriceps) en Angel Di Maria (hamstring) het toernooi halen. “Hopelijk zijn ze op tijd fit. De waarheid is dat als je zulke dingen ziet, je zelf ook bezorgd wordt en meer schrik krijgt”, vertelt Messi daarover. “Je denkt er wel eens aan, al kan het tegenstrijdig zijn om met zulke gedachten het veld op te gaan. Het beste wat je kan doen, is presteren en spelen zoals altijd. (Lees verder onder de foto)

Reece James zal het WK missen. — © REUTERS

Reece James al zeker out

Wie er al zeker niet bij zal zijn in Qatar, is de Engelse Chelsea-verdediger Reece James (22). De Blues bevestigden zaterdag dat de rechtsachter acht weken aan de kant staat met een knieblessure. James, die 15 caps telt bij de Engelse nationale ploeg, blesseerde zich dinsdag in de Champions League-match tegen AC Milan (0-2-zege). Hij was recent de eerste keus van bondscoach Gareth Southgate op de rechtsachterpositie.

Engeland opent zijn WK op 21 november tegen Iran. In groep B zitten verder de Verenigde Staten en Wales.