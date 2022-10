Politie in Californië arresteert vermoedelijke seriemoordenaar

De politie in Stockton in de Amerikaanse staat Californië heeft zaterdag een 43-jarige man gearresteerd die wordt verdacht van het plegen van zes moorden. Vijf slachtoffers werden dit jaar in de stad doodgeschoten, één in 2021 ongeveer 80 kilometer verderop. Eén vrouw overleefde de moordpoging.

Wesley Brownlee werd in de vroege morgen aangehouden terwijl hij “op jacht was” naar een ander potentieel slachtoffer, vertelde politiechef Stanley McFadden op een persconferentie. “Hij was op een missie om te doden”, zei McFadden, eraan toevoegend dat Brownlee een vuurwapen bij zich had. “We zijn er zeker van dat we een nieuwe moord hebben voorkomen.”

Brownlee werd in het verleden al meermaals gefilmd in de buurt van de moorden, maar de politie tastte in het duister over de identiteit van de man. McFadden beschreef het onderzoek als “old-fashioned” politiewerk. Vorige week was een beloning van eerst 95.000 dollar en vervolgens 115.000 dollar beloofd voor informatie die leidt tot een arrestatie. Er kwamen tips binnen over de identiteit van de man. Daarna werd de man thuis geobserveerd tot hij zaterdagochtend zijn huis verliet.

Zijn gedrag die ochtend was “gelijkaardig” met dat van de moordenaar van eerdere incidenten. “Hij bevond zich in parken, nabij donkere plaatsen. Hij stopte, keek rond en stapte nadien voort. Dan hebben we beslist dat het voor de openbare veiligheid best was dat we hem inrekenden.” De man droeg ook donkere kleding en een masker.

Brownlee wordt gelinkt aan zeven schietpartijen. Zes daarvan leidde tot de dood van het slachtoffer. Vijf mannen werden tussen 8 juli en 27 september in een bepaald gebied van Stockton vermoord en de moorden vertoonden volgens de politie een aantal overeenkomsten. Een andere man werd in april 2021 gedood in Oakland. De slachtoffers waren tussen de 21 en 54 jaar en velen van hen waren dakloos. Vijf van de zeven slachtoffers zouden ook van latino-afkomst zijn, maar volgens de politie gaat het niet om haatmisdrijven. De zes mannen werden niet geslagen of beroofd voor ze gedood werden. De politie spreekt in alle gevallen over een hinderlaag.

Een vrouw overleefde een schietpartij in april 2021 die vermoedelijk door Brownlee werd gepleegd. Ze hoorde ’s nachts iemand buiten haar tent lopen. Toen ze naar buiten ging, zag ze iemand die een vuurwapen vasthad. Hij schoot meermaals, waardoor ze gewond raakte.

Wat het motief van de dader is, wordt nog onderzocht. Brownlee hoort waarschijnlijk dinsdag wat hem ten laste wordt gelegd.