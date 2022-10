Verschillende gewonden na brand in beruchte Evin-gevangenis in Iran: explosies en geweerschoten gehoord

Bij de brand in de beruchte Evin-gevangenis in de Iraanse hoofdstad Teheran zijn acht personen gewond geraakt. Dat vernam het officiële Iraanse persbureau Irna van een brandweerman ter plaatse. Het is nog onduidelijk wat de precieze oorzaak van de brand is.

Wat er zich precies afgespeeld heeft in de beruchte gevangenis, waar voornamelijk journalisten, politieke en buitenlandse gevangenen zitten, is nog onduidelijk. Volgens een veiligheidsverantwoordelijke ontstond de brand na “rellen” in de afdeling waar “kleine criminelen” gevangen worden gehouden.

Volgens de veiligheidsverantwoordelijke zou de rust ondertussen teruggekeerd zijn, maar ook na die berichten zou er nog steeds onrust heersen. Dat meldt een verslaggever van BBC. Er zouden ook geweerschoten gehoord worden en mensen zouden projectielen over de gevangenismuur gooien.

Volgens mediaberichten zakken ongeruste familieleden van gedetineerden af naar de gevangenis. Zij zouden niet kunnen bellen met de gevangenen, iets dat ze naar eigen zeggen anders wel zonder problemen kunnen.

Volgens een brandweerman zouden er “acht personen gewond geraakt zijn bij deze brand.”

Protesten

De openbaar aanklager van Teheran stelde dat het tumult in de gevangenis niets te maken heeft met het aanhoudende protest tegen het Iraanse regime. De plek van de rellen is gescheiden van het deel van de gevangenis waar gedetineerden in de cel zitten wegens veiligheidsaanklachten. Maar op videobeelden van de brand zouden slogans te horen zijn die tijdens die protesten vaak gescandeerd worden. Het is echter niet mogelijk de informatie over de brand en rellen onafhankelijk te verifiëren. Duizenden videobeelden doen intussen de ronde op de sociale media over chaos rond de gevangenis.

Door de vele geweerschoten, ontploffingen en de massa mensen kwam het verkeer tot een stilstand en moest de oproerpolitie tussenbeide komen. Dat meldt BBC. Het internet rondom de gevangenis zou ook geblokkeerd zijn en er zouden heel wat ambulances ter plekke zijn.

Belgen in gevangenis

Evin geldt als een beruchte gevangenis, waar intellectuelen en politieke gevangen opgesloten zijn. Onder hen mogelijk ook VUB-professor Ahmadreza Djalali en de Belg Olivier Vandecasteele, een ngo-medewerker. In de gevangenis zijn verschillende mensen met een dubbele nationaliteit opgesloten omwille van vermeende spionage. De instelling is bekend omwille van de slechte behandeling van gedetineerden.

Ook mensen die bij het aanhoudende protest in het land gearresteerd werden, zouden overgebracht zijn naar Evin. De protestbeweging in Iran begon een maand geleden, op 16 september, nadat de Iraans-Koerdische Mahsa Amini in het ziekenhuis overleed. Ze werd drie dagen eerder gearresteerd omdat ze de strenge kledingvoorschriften in de Islamitische Republiek niet had nageleefd. Het kwam tijdens de protesten vaak tot confrontaties met de Iraanse veiligheidstroepen en al meer dan 200 mensen zouden in die confrontaties al het leven gelaten hebben.

