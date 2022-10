Hoe Mbaye Leye met Zulte Waregem (eindelijk) het verschil maakte in de derby tegen Kortrijk

Dolle taferelen na het laatste fluitsignaal van ref Bert Put. 84 dagen na de zege tegen Seraing op de openingsspeeldag mocht Zulte Waregem eindelijk nog eens uit de bol gaan: 1-3. “Nu wil ik vooral genieten van dit gevoel: wat is deze overwinning heerlijk”, glunderde Mbaye Leye na afloop. De derbyzege schenkt Essevee even wat ademruimte, ook al blijven ze nog altijd in het bezit van de rode lantaarn. De voorbije weken kwam Leye dan ook steeds meer onder druk te staan maar hij bleef onwrikbaar zichzelf.