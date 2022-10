Druppel bloed leidt 33 jaar na dubbele moord eindelijk tot een oplossing

Catherine en George Peacock werden in 1989 dood teruggevonden in huyn huis in Danby. — © Vermont State Police

Een 33 jaar oude druppel bloed heeft ervoor gezorgd dat de onopgeloste moord op Catherine en George Peacock nu eindelijk is opgelost. Het stel werd in september 1989 doodgestoken in hun huis in het Amerikaanse Danby.

De 79-jarige Michael Anthony Louise werd donderdag in zijn woning aangehouden, zo maakte de politie bekend. Louise was ten tijde van de moorden getrouwd met een van de dochters van de Peacocks, zo meldt CNN. Hij werd al snel verdacht van het vermoorden van zijn schoonouders, maar er was niet genoeg bewijs.

(lees verder onder de foto)

Verdachte Michael Anthony Louise (79) was ten tijde van de moorden getrouwd met een van de dochters van de Peacocks. — © Vermont State Police

In mei 2020 werd na dna-onderzoek duidelijk dat een druppel bloed in de auto van de verdachte van George Peacock was. Waarom het vervolgens nog twee jaar duurde voordat Louise werd opgepakt, is onduidelijk. De bejaarde man is overgebracht naar een gevangenis in New York.

De Peacocks werden dood aangetroffen door een van de buren. Er waren geen sporen van inbraak en er waren geen spullen van betekenis verdwenen.