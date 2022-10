Ghislaine Maxwell geeft interview vanuit gevangenis: “Die foto is niet echt”

De veroordeelde Ghislaine Maxwell (60) spreekt zich voor het eerst buiten de rechtbank uit over het verhaal rond de zedendelinquent Jeffrey Epstein. In twee interviews sprak ze over “haar vriend” prins Andrew, vals bewijs en doodsbedreigingen in de gevangenis.

Buiten de rechtbank heeft ze zich nog niet eerder uitgesproken. Eind juni werd ze veroordeeld tot twintig jaar cel voor het ronselen van minderjarige meisjes voor seks met zedendelinquent en miljardair Jeffrey Epstein. Maar ze heeft zelf altijd haar onschuld uitgeroepen.

In twee interviews met journaliste en documentairemaker Daphne Barak doet Ghislaine Maxwell nu haar verhaal. Barak is zo wat de eerste die toegang krijgt tot de veroordeelde Britse. Zij sprak dertig jaar geleden al eens met Maxwell naar aanleiding van een documentaire over de dood van haar vader, de controversiële mediamagnaat Robert Maxwell. Nu werkt Barak aan een documentaire over de veroordeelde vrouw zelf. Die zal later dit jaar getoond worden op CBS Paramount Plus. Maar een korter interview zal maandag al getoond worden. Naar aanleiding daarvan verschenen in enkele Britse publicaties, waaronder The Sun en The Daily Mail, enkele artikels van Barak over de interviews.

LEES OOK. “Regel 1: onthul nooit wat ze doen”: getuigen leggen verklaringen af over werkwijze van Epsteins ‘hoerenmadam’

Cancelcultuur

Een opvallend thema in die twee interviews zijn haar vriendschappen. “Er zijn veel mensen die beïnvloed zijn door dit verhaal,” zegt Maxwell. “Vrienden van mij die Epstein zelfs nooit hebben ontmoet, zijn hun job kwijtgeraakt. Mensen die letterlijk niets met hem te maken hadden zijn gecancelled. Voor al die mensen... Ik denk dat het een zeer zware prijs is geweest door de cancelcultuur. Het is erg moeilijk geweest voor veel mensen.” Het adresboekje van Maxwell was vroeger goedgevuld met bekende namen, maar de Britse begrijpt dat ze door haar veroordeling veel van die vrienden is kwijt geraakt.

Zo ook de voormalige Amerikaanse president Bill Clinton. “Het was een bijzondere vriendschap, die zich in de loop der jaren heeft voortgezet,” zegt ze.“We hadden veel gemeen. Ik vind het erg dat hij weer een slachtoffer is, alleen vanwege zijn associatie met Jeffrey. Ik begrijp dat hij mij, net als anderen, niet meer als vriend kan beschouwen.”

(Lees verder onder de foto)

Van links naar rechts: de voormalige president Donald Trump, zijn echtgenote Melania Knauss, zedendelinquent Jeffrey Epstein en Ghislaine Maxwell. — © Getty Images

Een andere voormalige president die Maxwell tot haar persoonlijke vrienden kon rekenen, was Donald Trump. Maar in tegenstelling tot Clinton uitte hij wel zijn steun voor de veroordeelde Maxwell. “We kenden elkaar en verkeerden in dezelfde kringen, in New York, Palm Beach. Ik was erg dankbaar toen hij me het beste wenste nadien (de arrestatie, red.). Hij kreeg er slechte media voor, maar hij durfde, terwijl anderen dat niet deden. Ik was vereerd dat hij zich me herinnerde. Tja, hij staat erom bekend dat hij zegt wat hij denkt. Het gaf me een flinke boost.”

LEES OOK. “Prins Andrew voelde zich thuis op berucht eiland van Jeffrey Epstein”

Prins Andrew en bekende foto

Maar de meest opvallende vriendschap die in het water viel, is misschien wel die met de Britse prins Andrew (62). Door zijn associatie met Maxwell en Epstein werd de prins aangeklaagd en moest hij zijn koninklijke titels langs zich neerleggen. “Ik vind het zo erg voor hem. Ik volg wat er met hem gebeurt”, vertelde de vrouw. Ze was geschokt dat de advocaten van de prins claimden dat de twee nooit erg goed bevriend waren, maar begrijpt het wel. “Ik accepteer dat deze vriendschap mijn veroordeling niet kon overleven. Hij betaalt een prijs voor de associatie. Ik beschouw hem als een dierbare vriend. Ik geef om hem.”

En zelfs vanuit de gevangenis blijft Maxwell de gevallen prins steunen. Dat doet ze door een belangrijk bewijsstuk te weerleggen. Iedereen kent ondertussen de bekende foto van Andrew, Maxwell en de toen 17-jarige Virginia Giuffre. Hij heeft zijn arm rond de tiener, terwijl Maxwell in de achtergrond te zien is. “Die foto is niet echt. Er is nooit een originele geproduceerd.”

(Lees verder onder de foto)

© AFP

LEES OOK. Prins Andrew treft miljoenenschikking in zaak rond seksueel misbruik, maar waar komt dat geld vandaan?

Nochtans had Maxwell eerder in de rechtbank, op vraag van de advocaten van Epstein, bevestigd dat de foto er echt uitzag. Nu verduidelijkt ze. “Ik herken het als mijn huis. Maar ik ben tot de ontdekking gekomen dat dat beeld volgens mij niet klopt. En het orgineel is nooit gemaakt omdat het niet bestaat. Ik geloof niet dat die afbeelding een echte afbeelding is”, zegt ze. “Als je een foto ziet en het is een foto van jou in je huis. En iemand zegt tegen je: is dat een foto van jou? Dan stel je dat niet in vraag.” Wat er precies vals is aan de foto, wou de vrouw niet zeggen. Maar er zouden “meer dan 50 problemen met het beeld” zijn.

“Ze dreigde me te vermoorden”

In het interview ging Maxwell ook in op haar levensomstandigheden in de gevangenis. Na haar arrestatie in juli 2020 werd ze naar het Metropolitan Detention Centre in New York gebracht. Maar daar voelde ze zich erg onveilig. “Er was een vrouw die dreigde mij te vermoorden terwijl ik sliep. Dat is echt. Dat is gebeurd.”

LEES OOK. Ghislaine Maxwell veroordeeld tot 20 jaar cel: “Spijt dat ik Jeffrey Epstein ontmoette. Ik ben slachtoffer van hem helpen”

Maxwell spreekt ook van slecht eten en water, en eenzaamheid. Ze zou 23 op 24 uur opgesloten zitten in een kleine cel. Ze zou al meer dan 300 klachten ingediend hebben bij de gevangenis over de leefomstandigheden. Uiteindelijk werd ze afgelopen zomer verplaatst naar een gevangenis in Florida. Ze wordt er beter behandeld en voelt zich er veiliger, maar ze krijgt er minder vrijheid, klinkt het. “Gevangenissen zijn gevaarlijk. Ik zou iedereen aanraden om al het mogelijke te doen om de gevangenis te vermijden.”

(Lees verder onder de foto)

© AP

Maxwell tekende afgelopen zomer beroep aan tegen haar veroordeling. Haar advocaten wezen erop dat hun cliënte niet gestraft mocht worden voor de misdrijven van Epstein, die in 2019 in afwachting van zijn eigen proces zelfmoord pleegde in zijn cel. “Jeffrey Epstein had hier moeten staan voor jullie”, zei ze toen.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be