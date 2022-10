Alles valt tegenwoordig in de plooi voor Cercle-spits Kévin Denkey (alleen een rijbewijs halen lukt nog niet)

Cercle Brugge maakte zaterdag brandhout van Eupen in de kelderkraker. In onvervalste Remco Evenepoel-stijl liet groen-zwart meteen het hele staartpeloton achter zich. Van een ommekeer gesproken: Cercle was zaterdagavond plots geen voorlaatste meer, maar twaalfde! Met dank vooral aan Kévin Denkey, de Franse Togolees lijkt nu helemaal te ontbolsteren en scoorde zaterdag maar liefst drie keer. “Zonder een goede ploeg achter mij ben ik ook niks”, blijft de spits bescheiden.

Bij Cercle was het tot dusver een beetje zoals met de ketchup-fles van Philippe Clement. Er komt lange tijd niks uit, tot het plots wel lukt en de ketchup rijkelijk begint te vloeien.

Cercle scoorde in de eerste acht wedstrijden amper drie keer maar iedereen die iets afweet van het spelletje zag meteen dat het slechts een kwestie van tijd was. Cercle lag zelden onder, meer zelfs, het bracht meestal goed voetbal aan een hoge intensiteit. Het lukte niet altijd om die dynamische powerplay ook in een resultaat om te zetten. Thuis tegen KV Oostende werd bijvoorbeeld nog een 2-0 voorsprong uit handen gegeven. Het kostte Dominik Thalhammer zijn kop, maar opvolger Miron Muslic behield het concept en legde enkel wat andere accenten. Centraal achterin koos hij voor drie man en hij ging met wingbacks spelen. Op Gent hadden Kévin Denkey en Dino Hotic een begenadigde dag en op Union zagen de aanwezigen mede dankzij Cercle een intensieve partij, volgens waarnemers zelfs een van de betere matchen in de Jupiler Pro League dit seizoen.

“Veel heeft ook te maken met vertrouwen”, legt Kévin Denkey uit. “We werkten al langer met Miron Muslic samen en we wisten hoe hij het voetbal benaderde. Hij zei ook meteen dat ik zijn spits was en hij in mij geloofde. Zoveel vertrouwen doet bergen verzetten.”

70 miljoen euro

Zoals zaterdag tegen een onwezenlijk zwak Eupen ook bleek. De opdracht van Bernd Storck lijkt nu al onmogelijk. Hoe hij ooit met dit Eupen in 1A kan blijven, is een raadsel. Neen, dan staat Cercle er veel beter voor. En dat mag ook wel voor de ploeg met het achtste grootste budget in het Belgische profvoetbal. Eigenaar AS Monaco pompte in vijf jaar tijd al ruim 70 miljoen euro in Cercle. Afgelopen jaar werd gewerkt met een budget van maar liefst 27,4 miljoen. Op termijn een uitzichtloze situatie, tenzij men spelers kan te gelde maken.

Maar wie van de smaakmakers kan (genoeg) geld opleveren? Hotic is einde contract en straks transfervrij, de Noorse verdediger Jesper Daland kan een meerwaarde opleveren, middenvelder Lopes evenzeer. En misschien wordt Kévin Denkey wel het goudhaantje. Bij het Franse Nîmes had hij twee jaar geleden een aflopend contract en kon hij geruild worden tegen de Japanse verdediger Ueda. Een goede zaak, want na een lange aanpassingsperiode heeft Denkey nu de weg gevonden. De spits telt vijf goals en vier assists en staat symbool voor de sportieve opmars van groen-zwart.

Taxi

Denkey leeft nu ook als een echte prof. Hij stelt zich ten dienste van de ploeg en verzorgt zich uitstekend. Zo let hij op zijn voeding, liet bij hem thuis een sauna installeren en is een grote fan van ijsbaden. Alles valt nu in de plooi voor Denkey, alleen een rijbewijs halen wil maar niet lukken. De Franse Togolees is dan ook een uitstekende klant van de Brugse taxichauffeurs, maar gelukkig is er om de kosten te drukken ook Albert Verbandt. De 70-jarige materiaalman van Cercle komt Denkey vrijwel dagelijks afhalen bij hem thuis. Tijdens de rit naar het stadion probeert hij dan telkens Kévin te overtuigen om toch maar snel dat rijbewijs te halen.