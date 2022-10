Hallucinante beelden uit Istanbul: wolkenkrabber met 24 verdiepingen staat in lichterlaaie

In het Turkse Istanbul is zaterdag een brand uitgebroken in een wolkenkrabber met 24 verdiepingen. Volgens Turkse media brak de brand uit op de onderste verdieping van het gebouw, die daarna via het zijhek snel de bovenste verdieping bereikte. De brandweer kwam massaal ter plaatse en kon het vuur blussen. Er vielen geen gewonden.