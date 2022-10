Zware onweders op Kreta eisen twee mensenlevens

Zware herfststormen hebben tijdens het weekeinde op het Griekse eiland Kreta aan zeker twee mensen het leven gekost. Het noodweer richtte enorme schade aan. De regionale gouverneur van Kreta sprak zondag over “het ergste onweer van de laatste honderd jaar”. De krant Kathimerini noemde het zelfs een “bijbelse ramp”.

Een vijftiger kwam zaterdag om het leven in de badplaats Agia Pelagia nadat hij met zijn auto vast kwam te zitten, meegesleurd werd door het water en verdronk. Zijn 49-jarige passagierster was vermist en werd zondag uiteindelijk dood aangetroffen in zee. Politie en brandweer kregen ontelbare oproepen van getroffen burgers, lokaal viel de stroom uit.

Video-opnames toonden hoe water- en moddermassa’s met geweldige kracht door smalle straatjes stroomden en daarbij tientallen wagens, afval en zelfs grote steenblokken met zich meesleurden. Vooral Heraklion, de hoofdstad van Kreta, kreeg het zwaar te verduren.

De luchthaven van Heraklion was zaterdag urenlang gesloten, omdat de landingsbaan onder water stond. Tientallen vakantievluchten moesten omgeleid worden, onder meer naar Chania, in het westen van Kreta, maar ook naar de luchthaven van de Griekse hoofdstad Athene.

