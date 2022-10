Staatssecretaris De Bleeker stelt ultimatum aan hardleerse energieleveranciers: “Los het op of er komen boetes”

Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker wil de druk op energieleveranciers opvoeren. Na meer dan 1.600 klachten bij de FOD Economie wil ze dat de problemen opgelost worden, anders kunnen bijkomende juridische stappen volgen. Dat meldt ze in een persbericht.

Bij de FOD Economie kwamen er dit jaar al 1634 meldingen binnen over energieleveranciers. Naar aanleiding van die meldingen voert de economische inspectie momenteel diverse onderzoeken tegen 7 energieleveranciers. Sinds 2021 werden er al 5 waarschuwingen en 6 processen-verbaal opgesteld. De klachten en onderzoeken hebben onder meer betrekking op het gebrek aan transparantie en bereikbaarheid. Ook bij de Ombudsdienst Energie staan de telefoonlijnen rood en zitten de mailboxen propvol. Daar verdubbelde het aantal klachten in de eerste acht maanden van 2022 ten opzichte van 2021, meldt de staatssecretaris.

Dertig procent van de klachten zou gaan over het eindeloos wachten op een eindfactuur. Er zijn ook meldingen over consumenten die niet akkoord zijn met het bedrag van hun voorschotfactuur. Maar ook bereikbaarheid is een probleem dat vaak de kop op steekt.

Onaanvaardbaar, vindt De Bleeker. “Hoe krijg je het uitgelegd dat je geen werknemers vindt om de vragen van je klanten te beantwoorden, maar dat je wel werknemers vindt om nieuwe klanten te maken? Er is overal onzekerheid. Klanten weten het niet meer. Energieleveranciers moeten nu hun prioriteiten kennen en antwoorden geven.”

Enkele weken geleden deed de staatssecretaris daarom vijf voorstellen aan de sector en ging met hen in overleg. Maar als de sector de staatssecretaris niet voldoende tegemoetkomt, dan zullen die voorstellen omgezet worden in wetgeving, klinkt het. Het gaat onder meer om bijkomende informatieverplichtingen en bindende termijnen voor de eindfacturatie en de eventuele terugbetaling.

Wat betreft de overtredingen is er geen marge meer, zegt De Bleeker. Ze geeft de leveranciers waartegen een onderzoek loopt een week de tijd om de inbreuken op te lossen. Indien dat niet gebeurt, kunnen verdere juridische stappen volgen. “In crisistijden moet je jezelf overstijgen. De overheid doet dat. De burger doet dat. De energieleveranciers moeten dat nu ook doen. Het moet alle hens aan dek zijn. Overmacht mag geen permanent excuus worden om niet te voldoen aan bindende regels of je voeten te vegen aan fatsoenlijke dienstverlening. Mijn boodschap is eenvoudig: Los het op.”

