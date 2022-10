Zwangere brandweervrouw helpt gewonde vrouw na auto-ongeval en bevalt minder dan 24 uur later

Een Amerikaanse brandweervrouw raakte afgelopen maand betrokken bij een zwaar verkeersongeval. Op dat moment was ze negen maanden zwanger, maar dat weerhield haar er niet van een gewonde persoon te hulp te schieten. Een dag later beviel ze van een dochter.

De dertigjarige Megan Warfield werkt bij de brandweer van Maryland, maar moest het de afgelopen maanden stellen met een bureaujob omdat ze zwanger was van haar derde kindje. Toch weerhield dat Megan er niet van een gewonde persoon hulp te bieden na een zwaar verkeersongeval.

Megan raakte, een week voor zou normaal moest bevallen, zelf betrokken bij dat ongeval. Zij kwam er zonder kleerscheuren vanaf. Een andere auto daarentegen was over kop gegaan. Ze verliet onmiddellijk haar eigen voertuig en bood hulp aan de persoon in de andere auto. Dat deed ze tot de hulpdiensten arriveerden.

Daarna ging ze naar het ziekenhuis voor een controle. Minder dan 24 uur later beviel de vrouw van haar dochtertje Charlotte Joan.

De lokale brandweer wilde Megan in de bloemetjes zetten om haar heroïsche daad en deelde daarom haar verhaal op Facebook.