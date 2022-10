Met een laatste inspectie van de strooiwagens trapte Lydia Peeters zondag de nieuwe winterdienst af. “De koude temperaturen komen eraan en dat betekent dat het Agentschap Wegen en Verkeer klaar staat om fietspaden en gewest- en autosnelwegen sneeuw- en ijsvrij te houden”, legt de minister uit.

Dit jaar besteedt Vlaanderen extra aandacht aan fietsers met nieuwe fietspadstrooiers. Vanaf maandag staan 313 strooiwagens en 200 fietspadstrooiers klaar. Elke wagen bedient één strooiroute. De strooier past zich aan de breedte van de weg aan om het zout zuinig en efficiënt in te zetten. Tijdens een algemene strooiactie, die meestal ‘s nachts gebeurt, zijn zo’n 560 mensen aan de slag.

Wegen en Verkeer investeerde de voorbije jaren in eigen strooiers voor fietspaden. “We strooien nu zuiniger met een beter resultaat,” benadrukt Peeters. “De nieuwe modellen ontwierp het agentschap samen met de markt. Ze passen zich beter aan op verschillende types van fietspaden, van brede vrijliggende paden tot de verhoogde fietsstroken.”

Op zeven op tien van de fietsstrooiroutes zet Wegen en Verkeer de nieuwe modellen in met de ambitie om ten laatste in 2024 de volledige fietsvloot te vernieuwen. Op uitzondering van extreme winterse omstandigheden, werken de fietsstrooiers met pekel, wat ecologischer is en sneller werkt.

Sinds de start van de metingen in 1982 wordt gemiddeld zo’n 40.000 ton nat zout gestrooid. De winter van 2009-2010 blijft recordhouder met 85.000 ton verbruikt zout; het laagterecord zien we in de winter van 1989-1990 met 9.000 ton. Voor het nieuwe seizoen 2022-2023 is er 103.000 ton beschikbaar. “Ruim voldoende om zelfs bij extreme weersomstandigheden de winter door te komen”, aldus Peeters.