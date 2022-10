Standard scoort drie (!) keer in minder dan tien minuten, Toby Alderweireld heeft geen verklaring voor dramatische start van Antwerp

Standard is in de topper tegen Antwerp verschroeiend van start gegaan. De Rouches speelden de Great Old van het kastje naar de muur en stonden al na amper negen minuten 3-0 voor. William Balikwisha, Denis Dragus en Cihan Canak waren de doelpuntenmakers van dienst. Sclessin kirde van plezier en kolkte zoals in zijn hoogdagen.

Mark Van Bommel moest ingrijpen en deed een tactische wissel. Antwerp ging met drie achterin speelde en de Nederlander slachtofferde daarvoor Sam Vines. Ritchie De Laet, de laatste weken op de bank verzeild geraakt, kwam daardoor op het veld.

“Ik heb geen verklaring voor deze dramatische start”, reageerde Toby Alderweireld aan de rust. “We kwamen op elk vlak te kort in het eerste kwartier. We stonden niet goed, niet alleen verdedigend maar ook aanvallend. We kwamen overal te laat en zij maken het ook honderd procent af. Dat is gewoon heel pijnlijk, nu moeten we onze rug rechten.”

© Isosport

© Isosport

© Isosport