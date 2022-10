Antwerpenaar (38) in de cel na klacht van vriendin: “Week opgesloten, verkracht en geslagen”

Een arrestatieteam pakte de verdachte vrijdagavond op in zijn appartement. — © rr

Een 38-jarige Antwerpenaar zou zijn vriendin een week lang hebben vastgehouden, verkracht en mishandeld. De man werd vrijdag opgepakt door een arrestatieteam en zit ondertussen in de gevangenis.

Een arrestatieteam van de Antwerpse politie viel vrijdagavond laat binnen in een reisbureau in de Vercammenstraat aan het Groeningerplein, op de grens van Antwerpen en Borgerhout. In een appartement achter de zaak werd de 38-jarige M. in de boeien geslagen.

De man, een veelgevraagd percussionist, werd opgepakt op vraag van de politiezone Minos na een klacht van zijn vriendin. De vrouw (48) was bij de politie in Mortsel aangifte gaan doen en deed daar het verhaal van een horrorweek in het appartement van M.

Volgens onze informatie vertelde de vrouw dat ze een week lang opgesloten werd in het appartement, haar gsm werd afgenomen en ze kreeg klappen te incasseren. Haar vriend M. zou haar ook bedreigd en verkracht hebben. De vrouw slaagde er in de loop van de week naar verluidt twee keer in de hulpdiensten te bereiken, maar kon niet zeggen waar ze zich bevond. Dus de politie kon haar niet lokaliseren.

Vrijdag werd het slachtoffer door M. vrijgelaten en deed ze haar verhaal bij de politie, ze vertelde ook waar M. verbleef. Gezien de zware beschuldigingen nam de politie het zekere voor het onzekere en werd een gespecialiseerd arrestatieteam ingeschakeld.

Verdachte M. werd ondertussen voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Antwerpen. “Hij is aangehouden op verdenking van wederrechtelijke vrijheidsbeneming, verkrachting, opzettelijke slagen en bedreigingen”, bevestigt parketwoordvoerder Kristof Aerts. M. zal in de loop van volgende week voor de raadkamer komen.