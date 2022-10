Geen Rode Duivels aan de start van Spaanse Clasico: Eden Hazard andermaal op de bank bij Real Madrid, geblesseerde Thibaut Courtois is er niet bij

Voor het eerst sinds een paar jaar starten er geen Belgen aan de Spaanse Clasico. De voorbije edities was Thibaut Courtois telkens een vaste waarde in doel bij Real Madrid, maar door blessurelast (zenuwpijn in de onderrug) is het sluitstuk er niet bij tegen Barcelona. Daarnaast is er ook van Eden Hazard geen spoor in de Madrileense basiself. De Rode Duivel wordt door Carlo Ancelotti andermaal gepasseerd en zit op de bank.