Feyenoord-aanvoerder weigert kapiteinsband in regenboogkleuren te dragen uit “religieuze overwegingen”

Orkun Kökçü is zondagmiddag bij de wedstrijd AZ-Feyenoord (16.45 uur) niet de aanvoerder van de Rotterdammers. Alle aanvoerders dragen deze speelronde in de Eredivisie een regenboog-aanvoerdersband. Daarmee ondersteunen zij initiatieven in het kader van de jaarlijkse Nationale Coming Out Dag die woensdag 11 oktober plaatsvond. De Turkse middenvelder draagt voor deze wedstrijd zijn band uit ’religieuze overwegingen’ over aan Gernot Trauner.

“Ik heb besloten de regenboog aanvoerdersband van deze speelronde niet te dragen. Ik vind het wel belangrijk om te benadrukken dat ik respect heb voor iedereen ongeacht religie, achtergrond of voorkeur. Ik vind dat iedereen vrij is om te doen wat diegene wil of voelt. Ik snap heel goed wat het belang is van deze actie, alleen voel ik mij door mijn geloofsovertuiging niet de aangewezen persoon om dit te supporten.”

Om te vervolgen: “Daarom voel ik me er niet comfortabel bij om deze aanvoerdersband te dragen. Ik kan me voorstellen dat sommige mensen hier teleurgesteld over zijn. Dat is absoluut niet mijn bedoeling, al besef ik dat ik dat gevoel met deze woorden wellicht niet direct weg zal kunnen nemen. Maar ik hoop dat m’n keuze uit religieuze overwegingen ook wordt gerespecteerd.”

Op de Nationale Coming Out Dag wordt aandacht besteed aan het moment dat een homo, lesbienne, biseksueel of transgender (LHBT) openlijk voor zijn of haar seksuele voorkeur uitkomt. Met het dragen van de regenboogband laten topvoetballers zien dat zij iedereen binnen het voetbal - collega-voetballers, scheidsrechters, supporters, vrijwilligers en vele anderen - steunen die worstelen met hun identiteit.