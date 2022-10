Jongeren die te jong zijn om horrorfilm te mogen zien maken amok in cinemazaal: “Ze bleven maar roepen en tieren”

Een groep jongeren heeft zaterdagavond de boel op stelten gezet in een cinemazaal van Siniscoop in Sint-Niklaas. Zo’n vijftig jongeren jonger dan zestien maakte amok tijdens de voorstelling van de nieuwe horrorfilm ‘Smile’. Nochtans geldt er een leeftijdsbeperking voor de film. “Door een groepsaankoop konden de jongeren alsnog tickets kopen voor de film.”

Een groep jongeren heeft heibel veroorzaakt in de Sint-Niklase Siniscoop tijdens de voorstelling van de horrorfilm Smile. De jongeren waren jonger dan zestien en hadden dus geen toegang mogen krijgen voor de film, aangezien er een leeftijdsbeperking geldt.

“Het begon al in de foyer en bij het binnenkomen in de zaal”, vertelt getuige Do Heyndrickx, die samen met een vriendin was afgezakt naar de bioscoop. “Het waren verschillende groepjes die samensmolten tot één grote bende van een vijftigtal personen. Ze namen achteraan de zaal plaats en bleven maar roepen en tieren. We hoopten toen nog dat de gemoederen wat zouden bedaren bij de start van de film, maar niks was minder waar. Er kwam iemand van de security de zaal binnen, maar die man moest echt vechten tegen de bierkaai.”

Extra maatregelen

“Niet veel later kwamen er nog drie beveiligingsmensen hulp bieden, ondertussen was de film na vijf minuten ook stilgelegd. Er waren ook al twee jonge meisjes bij ons komen zitten, want zij voelden zich echt niet op hun gemak. Samen met hen en nog een pak andere mensen hebben we toen de zaal verlaten, onze gezellige avond was toen al om zeep. We hebben wel vrijkaarten gekregen, maar we zullen daar waarschijnlijk toch niet meteen gebruik van maken.”

Een groot deel van de groep werd aangemaand om de zaal te verlaten.

Bij Siniscoop betreuren ze het incident en bevestigen ze het feit dat de jongeren te jong waren om de film te mogen bijwonen. “Door het feit dat ze een groepsaankoop deden, zijn ze door de mazen van het net geglipt”, vertelt Mohamed Benlamchich van Siniscoop. “We gaan nu intern bekijken wat we kunnen doen om strenger te kunnen optreden bij groepsaankopen. Dit soort voorvallen kunnen we niet tolereren.”