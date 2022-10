Dieumerci Mbokani meteen matchwinnaar bij SK Beveren: “Weet dat ik hier veel goals zal maken”

Wat een debuut. Dieumerci Mbokani (36) kroonde zich vrijdagavond meteen tot matchwinnaar met het winnende doelpunt tegen Deinze. De Congolese spits was zo meteen van goudwaarde voor Beveren, dat door de nederlaag van RSCA Futures de nieuwe leider is. “Het was een droom om bij mijn debuut te scoren”, vertelt de Congolese goaltjesdief.

SK Beveren leek vrijdagavond tegen Deinze op een gelijkspel af te stevenen, maar dat was buiten Dieumerci Mbokani gerekend. Vijf minuten voor affluiten ontbond de Congolese spits zijn duivels. Aannemen met de knie, kappen met rechts, afwerken met links. Mbokani liet het allemaal zo makkelijk lijken. Een oude vos verliest zijn streken niet. “Het was een droom om bij mijn debuut te scoren”, vertelt matchwinnaar Mbokani, die zich bij zijn debuut meteen in de harten van de Beverse aanhang speelde. “Dat ik ook meteen het winnende doelpunt maak, maakt me al helemaal gelukkig. Ik ben naar hier gekomen om doelpunten te maken. Dat heb ik ook laten zien. Dit geeft een boost van vertrouwen voor de volgende matchen. Ik kan belangrijk zijn voor Beveren. Een aantal doelpunten heb ik niet in mijn hoofd, maar ik weet heel zeker dat ik hier veel doelpunten zal maken. De fans waren fantastisch en hebben ons van het begin tot het einde aangemoedigd. Ze hebben hun rol als twaalfde man vervuld.”

Trainer Wim De Decker zag wel dat zijn ploeg een moeilijke avond beleefde tegen een stugge tegenstander. Beveren kwam al vroeg verdiend op voorsprong via aanvoerder Hoggas, maar ze vergaten de voorsprong te verdubbelen. In het slot leek geel-blauw het deksel op de neus te krijgen na een mooi doelpunt van Carcela-Gonzalez. De Beverse oefenmeester was uiteindelijk blij dat ze de zege alsnog over de streep trokken. “De match stond bol van de spanning, animo en emoties”, blikt De Decker terug. “Daarvoor komen mensen naar het stadion. Het was niet onze beste wedstrijd. Het mooie is dat we moeilijke matchen winnend kunnen afsluiten. Deze groep is enorme stappen aan het zetten. Het winnende doelpunt typeert Mbokani. Hij mist nog wat scherpte en er zat meer afval in zijn spel dan ik gewend ben. Maar steek hem in de zestien en je moet al van goeden huize komen om hem af te stoppen. Puur talent. Het is mooi dat hij zijn avontuur hier zo kan beginnen. Je zag dat zijn honger met de dag groter werd. Mbo zal nooit het grootste trainingsbeest worden, al moet dat niet als je dit brengt. Voor hem en ons kon zijn avontuur niet mooier beginnen.”

Pure emoties

En de Beverse aanhang zag dat het goed was. De sfeer in de tribunes was als vanouds. Lang geleden dat de Freethiel zo in vuur en vlam stond na het winnende doelpunt. “Het is de laatste weken fijn vertoeven op de Freethiel”, glundert De Decker. “Pure emoties. Ik krijg nog steeds kippenvel als ik de tribunes na het laatste doelpunt zag. De synergie tussen de spelers en supporters groeit. Er begint echt iets te leven. Dat is heel mooi.”

Door deze felbevochten overwinning zet Beveren zijn opmars verder in de Challenger Pro League. De manschappen van De Decker zijn nu al acht competitiewedstrijden op rij ongeslagen en laten een knappe 16 op 18 optekenen. Al blijven ze in het Waasland met de voetjes op de grond. Volgende week wacht opnieuw een belangrijke test, op bezoek bij concurrent RWDM. Uitkijken of geel-blauw zijn ongeslagen reeks kan verderzetten.