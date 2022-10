KV Kortrijk eert overleden superfan David (31) tijdens match, maar echtgenote mist alles door rook van vuurpijlen Waregemfans

Stefanie was in het stadion zaterdag, maar heeft uiteindelijk het eerbetoon aan haar overleden man David niet kunnen zien door de rook. — © djr/Belga

Kortrijk/Waregem

Op 19 september overleed David Vandorpe (31) aan een agressieve kanker. Omdat hij supporter in hart en nieren is van KV Kortrijk, was het de bedoeling dat hij de aftrap zou geven van de derby tegen Zulte-Waregem, maar die match heeft hij niet gehaald. David kreeg een eerbetoon op de ledwall. Zijn weduwe Stefanie was uitgenodigd, maar miste de boodschap uiteindelijk door een rookgordijn van de Esseveefans.