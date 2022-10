Oekraïne zet prijs van 100.000 dollar op het hoofd van MH17-verdachte Igor Girkin

Oekraïne beschouwt Girkin als “een van de beroemdste Russische terroristen” en wil hem berechten vanwege zijn “deelname aan de oorlog tegen Oekraïne”. Zijn “terroristische activiteiten” zouden onder meer marteling, moord en “schending van de staatssoevereiniteit” omvatten. Girkin speelde een belangrijke rol bij de annexatie van de Krim door Rusland in 2014. Volgens Oekraïense media bevindt hij zich momenteel aan het front in Oost-Oekraïne. Het ministerie benadrukt op Telegram: “Geen enkele oorlogsmisdadiger zal zijn straf ontlopen.”

© AFP

Girkin is een voormalige kolonel van de Russische inlichtingendienst FSB en was ten tijde van het neerschieten van MH17 minister van Defensie van de Volksrepubliek Donetsk. Het vliegtuig was onderweg van Amsterdam naar Kuala Lumpur, maar werd neergehaald boven Oost-Oekraïne, waar op dat moment een gewapende strijd gaande was. De meeste rebellen die worden gelinkt aan het afvuren van de raket stonden onder zijn hoede. De rechtbank in Den Haag doet op 17 november uitspraak in de zaak-MH17.Het openbaar ministerie heeft levenslang geëist tegen Girkin en drie medeverdachten.

