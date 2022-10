Lange stroompanne in Leeds deert leider Arsenal niet, Manchester United ziet twee doelpunten van Ronaldo uitgewist worden

LEES OOK. Doelman van Chelsea drijft tegenstanders van Aston Villa tot wanhoop met waanzinnige driedubbele redding

Het duel tussen Leeds United en koploper Arsenal werd al na 69 seconden verstoord. Een stroomstoring ontregelde het communicatiesysteem van de scheidsrechter. Na een onderbreking van zo’n 40 minuten kon weer hervat worden op Elland Road.

Uiteindelijk deerde het oponthoud Arsenal niet: Bukayo Saka (35.) hees de Gunners op voorsprong en die bonus gaven ze niet meer uit handen: 0-1. Wisselspeler Patrick Bamford had de gelijkmaker na een uur aan de voet vanop elfmeter, maar stuitte op Aaron Ramsdale. Daarvoor zag de spits de zijn 1-1 nog uitgewist worden door de VAR na een voorafgaand foutje. In de extra tijd leken de goden Leeds dan toch goedgezind wanneer Gabriel een rode kaart onder zijn neus geschoven kreeg en een strafschop aan zijn been had. Na het bekijken van de beelden werden beide beslissingen echter teruggekeerd. Daardoor bleef het bij 0-1. (lees verder onder de tweet)

Feestjes van Ronaldo telkens van korte duur

Tegelijkertijd vond Manchester United op Old Trafford geen gaatje tegen een stug Newcastle United. Cristiano Ronaldo startte nog eens in de basis en scoorde ook twee keer maar evenveel keer kwam de Portugees van een kale reis thuis. Bij de eerste was er sprake van buitenspel, bij de tweede nam hij erg sluw de bal van doelman Nick Pope af die klaarstond om het spel weer op gang te trappen. Ronaldo was van mening dat de vrije trap al genomen was, maar scheids Pawson vond van niet en trok geel voor de Portugees. Ook de goal werd vervolgens teruggenomen.

Arsenal behoudt zijn koppositie met een sublieme 27 op 30. Chelsea is vierde in de tussenstand van de Engelse eerste klasse met 19 punten, Man Utd staat een plaats lager geposteerd met 16 punten.