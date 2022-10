Tottenhamspits Richarlison onzeker voor WK met Brazilië na kuitblessure

De Braziliaan Richarlison heeft zaterdag tijdens de 2-0 overwinning van zijn team Tottenham tegen Everton op de 11e speeldag van de Premier League een blessure aan de kuit opgelopen. Hiermee komt zijn selectie voor het WK van volgende maand in Qatar in gevaar.

“Het is ontzettend moeilijk om hierover te praten, want ik was zeer dicht bij het verwezenlijken van mijn grootste droom (de wereldbeker). Ik heb reeds gelijkaardige blessures gekend. Ik hoop snel weer fit te geraken. De laatste keer dat ik me zo blesseerde, in mijn periode bij Everton, stond ik twee maanden aan de kant”, vertelde Richarlison.

“Maandag onderga ik medische onderzoeken, maar zelfs wandelen doet pijn”, verklaarde de 25-jarige spits die in het begin van de tweede helft werd gewisseld in de wedstrijd tegen zijn voormalige team. “Toch blijf ik positief om nog naar Qatar te kunnen afreizen.”

De Braziliaanse bondscoach Tite gaf Richarlison in de laatste wedstrijden een basisplaats in de spits. Op 7 november maakt hij de selectie bekend voor het WK.