Vrouw op straat doodgeschoten in Nantes, verdachte op de vlucht

In de Franse stad Nantes is zondagochtend een 47-jarige vrouw doodgeschoten op straat. Een verdachte is op de vlucht.

De vrouw vertrok zondagochtend naar het werk toen ze werd neergeschoten. Een verdachte is weggevlucht en wordt nog steeds gezocht, kondigde de procureur van Nantes Renaud Gaudeul aan op een persconferentie.

Volgens Gaudeul werkte het slachtoffer als poetsvrouw en had ze vier meerderjarige kinderen. De vrouw leefde alleen met twee van haar kinderen en had de Franse nationaliteit. Ze was allicht gesluierd, voegde de procureur nog toe.

Op het moment dat de vrouw werd neergeschoten, waren er drie jongemannen in de buurt. Zij verwittigden de hulpdiensten rond 6.30 uur zondagmorgen. Op het moment dat die arriveerden, was het slachtoffer al overleden.

Het is niet duidelijk of de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden. Ook over het motief tast het gerecht nog in de duisternis. Er is een onderzoek geopend voor vrijwillige doodslag en maandagochtend volgt een autopsie op het lichaam van de vrouw.