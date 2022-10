Hein Vanhaezebrouck slaat terug na harde woorden van zijn voorzitter: “Of we nog verder kunnen zo? Ik moet daar niet over beslissen”

Hein Vanhaezebrouck laat de harde woorden van voorzitter Ivan De Witte na de 4-2 tegen Djurgården niet zomaar over zich heen gaan. En dus beet hij, na een 3-0-overwinning tegen KV Mechelen, terug. Neen, de wind is nog niet gaan liggen in Gent, integendeel.

Of de 4-2 tegen Djurgården nu weggevaagd is, zo werd Hein Vanhaezebrouck gevraagd. “Neen. Ik ga wel graag naar pretparken maar in voetbal zit ik liever niet op de rollercoaster om dan de ene week hoera te roepen en de andere drama. Ik probeer de focus te houden op wat we moeten doen. Mijn verdedigers zijn fantastisch maar als dat eens niet het geval is, dan push ik hen. Ik ben zo. Ze weten dat, ze kennen mij. Zij weten dat als ik hen aanpak, dat is omdat ik weet dat ze veel beter kunnen. Zij weten hoe ik ben. Ik ga mezelf niet veranderen. Ik ben zo. Djurgården heeft acht doelpogingen gehad, wij 21. Ik kan niet aanvaarden dat mensen er zijn die zeggen dat er geen drive of overtuiging is. Dat klopt helemaal niet. Ik ga daar ook niet aan meedoen.”

Het was de eerste maar niet de enige verwijzing naar het interview dat voorzitter Ivan De Witte vrijdagochtend gaf. Daarin hekelde hij de instelling van AA Gent en verwees hij naar het spelsysteem van zijn coach.

“Of die woorden effect hadden? Ik hoop het voor de voorzitter, hè. Kijk, er is helemaal geen sprake van een opluchting. Ik ben twee keer naar Gent gekomen om ze uit de miserie te halen. Twee keer. Als zij vinden dat ik niet de man ben om dat te doen in de toekomst, oké, geen probleem. Maar als je spreekt over systeem en manier van voetballen, dan ga ik ervan uit dat je een kenner moet zijn. Om tegen mij te spreken over systemen, in het publiek, dan moet je een kenner zijn. De voorzitter en ik hebben vrijdag samengezeten op het vliegtuig. Daar heb ik vastgesteld dat hij nog geen enkel beeld had teruggezien van de wedstrijd.”

En ging Vanhaezebrouck verder: “Oké, er zijn fouten gemaakt maar wij waren ook ontgoocheld. Je kan dan iedereen afschieten. Wetende dat we veel mensen missen. En dat we al gevraagd hebben om versterking, dat we gevraagd hebben om de nodige creativiteit bij te halen. En dat dat niet kan. Ik leef in de realiteit. Of we nog verder kunnen zo? Ik moet daar niet over beslissen...”