Tienduizenden betogers protesteren tegen stijgende prijzen in Parijs

Een honderdtal bussen is van over heel Frankrijk naar Parijs afgezakt voor de mars, die om 14 uur van start is gegaan. De betoging wordt gesteund door bepaalde vakbonden. De extreemlinkse Franse politicus en voormalig presidentskandidaat Jean-Luc Mélenchon was aanwezig en spreekt van een “immens succes”.

Volgens een bron bij de politiediensten was er vooraf bezorgdheid over mogelijke rellen met ultralinkse betogers, en is de politie daarom extra waakzaam.