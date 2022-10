Autobestuurder doodgeschoten nadat hij op de vlucht slaat bij politiecontrole in Parijs

In Frankrijk is een bestuurder doodgeschoten door een politieagent nadat hij wegreed van een politiecontrole. Het gaat al om het twaalfde soortgelijke incident in Frankrijk sinds begin dit jaar. De agent in kwestie is zondag voor de onderzoeksrechter geleid.

Het incident gebeurde vrijdag tijdens een politiecontrole in het twaalfde arrondissement van Parijs. Een bestuurder weigerde te stoppen en reed door toen de agenten zijn wagen benaderden, waarna een agent het vuur opende. Een van de drie schoten raakte de bestuurder, die overleed aan zijn verwondingen.

De man zou zonder verplichte verzekeringen hebben gereden. Er is een gerechtelijk onderzoek geopend naar de agent voor opzettelijk geweld met de dood tot gevolg zonder het oogmerk te doden, zegt een bron. De andere agent loste ook schoten, maar wordt voorlopig niet vervolgd.

Sinds begin dit jaar kwamen in Frankrijk al twaalf mensen om het leven in gelijkaardige omstandigheden. Sinds 2017 mogen agenten er in principe schieten als er geen enkele andere manier is om een wagen te doen stoppen en als bestuurders in hun vlucht hun leven of dat van anderen in gevaar dreigen te brengen.