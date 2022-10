Meer dan 1,5 miljoen verblijfsaanvragen voor WK in Qatar

Meer dan anderhalf miljoen personen hebben een visum (de zogenaamde Hayya) aangevraagd om het WK voetbal te kunnen bijwonen in Qatar. Dat deelde een verantwoordelijke van de Golfstaat zondag mee, in het kader van het wereldkampioenschap dat op 20 november van start gaat.

Volgens Saad Al-Suwaidi, de verantwoordelijke van de Hayya-dienst in Doha, hebben op 35 dagen voor de start van de wereldbeker tussen de 1,5 en 1,7 miljoen personen een aanvraag gedaan via het internetportaal van Hayya. Die vergunning is verplicht voor personen die het land willen bezoeken vanaf 1 november, nadat ze tickets hebben gekocht en een verblijf hebben gereserveerd.

Met de verblijfskaart kunnen deelnemers gebruik maken van gratis transport en toegang krijgen tot bepaalde fanzones.

Qatar bereidt zich voor op meer dan één miljoen buitenlandse bezoekers, tot de finale op 18 december. Daarnaast zijn er ook honderdduizenden inwoners van het Emiraat zelf die tickets hebben gekocht. Om aan deze toestroom te kunnen beantwoorden, versterkt Qatar zowel de luchthavencapaciteit als de toegang via de grenzen.