Nederland telt acht keer meer laadpalen dan België: “Het moet zo eenvoudig worden als tanken”

Vlaanderen is aan een flinke inhaalbeweging bezig, maar in Brussel en vooral Wallonië is die urgentie er minder.

Met slechts 8,8 publieke laadpunten per 100 kilometer slaat ons land een zwak figuur in een Europese vergelijking door automobielfederatie ACEA. Koploper Nederland telt er bijna acht keer meer. “Bij ons is het alweer het verhaal van de kip en het ei, Nederland speelde veel korter op de bal.”

“Als we burgers in heel Europa willen overtuigen het komende decennium over te stappen op elektrische auto’s om de CO₂-doelstellingen te halen, dan moet het opladen van deze auto’s net zo eenvoudig zijn als tanken nu is”, zegt ACEA-directeur Sigrid de Vries. “Mensen zouden geen kilometers moeten reizen om een ​​oplader te vinden, en ook het laden zelf moet sneller.”

Niet ruraal

Met 8,8 publieke laadpunten per 100 kilometer – en nóg minder laadpalen (want aan de meeste kun je meer dan één auto tegelijk opladen) – scoort ons land ondermaats, zeker voor een zo dichtbevolkt land met heel veel autoverkeer. Op Frankrijk na, waar rurale dorpen 70 procent van het grondgebied inpalmen, scoren al onze buurlanden beter. “Het is alweer het verhaal van de kip en het ei”, zegt Filip Rylant van mobiliteitsfederatie Traxio. “De overheid die lang aarzelde om te investeren in laadinfrastructuur omdat er te weinig elektrische auto’s rondreden, en de consument die twijfelt zolang er te weinig laadpunten zijn. Dan speelde Nederland korter op de bal.”

“Toen de eerste laadpalen in 2010 in het straatbeeld verschenen, was Nederland een voorloper”, bevestigt Rico Luman, senior economist van ING in Amsterdam. “Vandaag vind je één op de drie van de ruim 325.000 Europese laadpunten op Nederlands grondgebied. En er kwamen ook meteen flinke fiscale stimuli voor wie een elektrische auto kocht. Daarbij trok Nederland volop de kaart van de 100 procent elektrische auto, terwijl de focus in België eerst op plug-in hybrides lag en de verschuiving richting full electric pas nu begint.”

Volgens internationale studies is één laadpunt per tien elektrische auto’s een minimum. “Als je weet dat er tegen 2030 dik één miljoen elektrische auto’s in België rondrijden, dan wordt het een hele klus om die meer dan 100.000 publieke laadpunten tijdig vergund en geïnstalleerd te krijgen”, vreest Filip Rylant. Al zeker in de wetenschap dat ons land volgens het European Alternative Fuels Observatory (EAFO) van de EU vandaag slechts een kleine 18.000 publieke laadpunten telt. “Vlaanderen is aan een flinke inhaalbeweging bezig en plant nog 30.000 laadpunten extra de komende jaren, maar in Brussel en vooral Wallonië is die urgentie er minder.”

Publieke cruciaal

Bij ChargeUp Europe, de koepel van bedrijven die laadinfrastructuur installeren, maakt secretaris-generaal Lucie Mattera zich sterk dat de industrie “klaar is om laadinfrastructuur net zo snel, zo niet sneller, uit te rollen als autofabrikanten elektrische voertuigen op de markt kunnen brengen.” Zij wijst er ook op dat “de cijfers van ACEA enkel op publieke laadpunten slaan, terwijl meer dan 85 procent van alle laadbeurten thuis of op het werk gebeurt.”

“Dat klopt”, zegt Filip Rylant, “maar naarmate er meer elektrische auto’s rijden, worden publieke laadpunten almaar crucialer: niet iedereen heeft de optie om thuis een laadpunt te installeren, denk aan mensen in flats of huizen zonder oprit of garage. Die mensen overtuig je enkel wanneer ze in hun straat of om de hoek vlot over een publiek snellaadpunt kunnen beschikken.”