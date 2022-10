Scorende Joshua Zirkzee (ex-Anderlecht) kan met Bologna Napoli niets in de weg leggen, AC Milan kaapt alsnog driepunter weg bij Verona

Napoli blijft leider in de Serie A met een 3-2-overwinning zondag op de tiende speeldag tegen Bologna. AC Milan won dan weer met 1-2 bij Verona.

Ex-Anderlecht-spits Joshua Zirkzee opende de score voor Bologna net voor rust (41.). Juan Jesus bracht de Napolitanen halfweg terug langszij (45.). Hirving Lozano keerde het tij volledig met de 2-1 (49.), maar de Gambiaan Musa Barrow gaf Bologna opnieuw moed (51.). Victor Omishen, ex-Charleroi, maakte op aangeven van seizoensrevelatie Kvaratskhelia de winnende 3-2.

Invaller Divock Origi met Milan in het slot voorbij Verona

Bij Milan waren Charles De Ketelaere en Alexis Saelemaekers out met blessures. Aster Vranckx bleef op de bank. Divock Origi was wel weer bij de kern na blessureleed. Dankzij een owngoal van Velosa kwam Milan snel op voorsprong (9.). Tien minuten later bracht Koray Günter Verona op gelijke hoogte (19.).

Bij de rust mocht Divick Origi de Fransman Olivier Giroud vervangen bij de Rossoneri. Dat bleef niet zonder succes, met Rebic als aangever lukte Tonali de winnende treffer met de voormalige Rode Duivel op het terrein (1-2, 81.).

Verona staat 18e met vijf punten, Milan moet 3 punten toestaan op leider Napoli. Met 23 punten staan derde, op één punt van Atalanta Bergamo.