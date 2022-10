Zeventienjarige Lucas Stassin, die in 1B al zeven keer scoorde, laat degelijke indruk bij eerste basisplaats voor Anderlecht

We moeten het op de verrassing spelen, zal Felice Mazzu gedacht hebben. En dus zette hij Lucas Stassin (17) tegen Club Brugge naast Fabio Silva in de spits. Bij de beloften heeft de jonge spits – zoon van Stéphane – zijn strepen al verdiend, maar bij de A-ploeg was het zijn eerste keer aan de aftrap. “Hij verdiende het om vandaag te spelen”, zei Mazzu.

Geen Esposito, noch Refaelov of Verschaeren. Evenmin de geblesseerden Raman en Duranville, of Stroeykens, die een rijtje lager stond. Wel de nog maar zeventienjarige Lucas Stassin – die zich op Instagram LST9 laat noemen - die tegen Club Brugge naast Fabio Silva plaatsnam in de spits bij Anderlecht. De voorbije jaren maakten overigens ook Colassin en Arnstad op jonge leeftijd hun debuut tegen Club Brugge. Lucas is de zoon van Stéphane Stassin, defensieve middenvelder bij paars-wit in de late jaren negentig, en tegenwoordig coach van de U18 op Neerpede.

Zijn eerste basisplaats heeft Stassin, die tot zijn tiende bij Stade Brainos speelde en daarna naar Neerpede trok, te danken aan zijn uitstekende prestaties in de Challenger Pro League. Bij de RSCA Futures, die aan de leiding staan, scoorde hij al zeven keer in acht wedstrijden. Hij staat er bekend om zijn diepgang en neus voor doelpunten. Een spits die niet per se altijd even betrokken is in het spel, maar wel op de juiste plaats staat en loopt. Afgelopen donderdag kreeg Stassin al zijn eerste minuten bij de A-ploeg met een invalbeurt op West Ham.

“Hij verdiende het om vandaag te spelen”, zei Felice Mazzu net voor de wedstrijd. Stassin, die een contract heeft tot de zomer van 2024, liet een behoorlijk goeie indruk. Hij kwam tegen Sylla te staan en stond zeker zijn mannetje. De piepjonge spits probeerde in de bal te komen, om Silva vaker diep te laten gaan. Hij maakte een gretige indruk en zette mee druk door veel en hoog te lopen. Na 25 minuten kreeg hij zijn eerste en enige kans: een voorzet van Murillo werkte hij via Mignolet op de paal. Nét geen droomdebuut. Op het uur ging Stassin naar de kant voor Refaelov, die meer dan dubbel zo oud is.