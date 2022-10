REACTIES. Mignolet en Nielsen glimmen van trots, Wesley Hoedt zet puntjes op de i voor Anderlecht: “Dit niveau moet het absolute minimum zijn”

Ondanks de nederlaag liet Anderlecht tegen Brugge een sterke indruk. Vooral de intensiteit lag hoger dan ooit tevoren dit seizoen. “Ik vind het jammer dat het nu zo opvalt. De sleutel is dat we die intensiteit elke wedstrijd moeten brengen’, zei Wesley Hoedt na afloop.

Net als Atletico Madrid woensdag, stuitte Anderlecht vandaag op een muur in het Brugse doel. “Mignolet bezorgt zijn team de drie punten”, stelde Wesley Hoedt vast. “Voor ons is dat megazuur.” De Nederlander was tevreden over de paars-witte prestatie, maar ziet nog altijd werkpunten. “We mogen positief zijn en spelen een hele goeie wedstrijd, maar je moet wel kritisch blijven”, zei hij. “We moeten die bal er gewoon in schieten. We misten de wil om de bal de lijn over te rossen.”

Anderlecht kan zich wel optrekken aan de bemoedigende prestatie. “Dit is een stap vooruit en ik ben wel trots op het team, want we speelden met heel wat jongeren”, benadrukte Hoedt. “Ze worden voor de leeuwen gegooid en doen het toch maar. Alleen zijn we wel Anderlecht, en dat betekent dat we wedstrijden moeten winnen. We hebben punten nodig. Broodnodig.”

Onze complimenten over de hoge intensiteit bij Anderlecht, nam Hoedt niet helemaal in dank aan. “Ik vind het jammer dat het zo opvalt dat we hier zoveel intensiteit brengen. Dat zegt veel over wat soort prestaties we de laatste tijd geleverd hebben”, beseft hij. “De sleutel is dat we deze intensiteit elke wedstrijd moeten brengen, niet alleen in de topwedstrijden. Dit niveau moet het absolute minimum zijn voor ons. Als we dan ook nog onze kansen afmaken, zijn we een moeilijk te kloppen ploeg. Ook voor mij geldt trouwens dat mijn niveau van vandaag het minimum moet zijn.”

© BELGA

In de bal van Silva – die volgens de scheidsrechter niet over de lijn ging – zag Hoedt een doelpunt. “Volgens mij was die over de lijn”, zei de Nederlander stellig. “Lior stond pal op de lijn en hij zegt dat hij er duidelijk over was. Jammer dat we hier geen doellijntechnologie hebben.”

Afsluiten deed Hoedt door het nog eens op te nemen voor zijn trainer. Als er al een schuldige is voor de nederlaag van Anderlecht vandaag, was dat volgens hem alvast niet Mazzu. “Felice doet er alles aan om ons op de rails te krijgen. We moeten zijn vertrouwen terugbetalen”, klonk het.

Mignolet: “Dit heb ik nog niet meegemaakt”

Nielsen met de goal, Mignolet met enkele halve mirakels in doel: de matchwinnaars glommen in de mixed zone van het Lotto Park.

“Five out of five”, lachte Nielsen. De Deense middenvelder bij Club Brugge schoot het enige doelpunt binnen en verwees naar de vier zeges met Union tegen Anderlecht vorig seizoen. Bij zijn nieuwe werkgever kwam daar nu nog eentje bij. “Het maakt eigenlijk niet uit of ik, ik wil vooral winnen tegen Anderlecht. Mijn ploegmaats hadden mij op voorhand gewaarschuwd voor deze wedstrijd”, zegt hij. “Dat het een soort derby was met veel intensiteit. En op het scherpst van de snee. Hebben we gezien. Het is gewoon een prachtige overwinning na een zware week.”

© BELGA

Want bijna bracht zijn goal amper één puntje op, ware het niet dat San Simon opnieuw mirakels verrichte onder de lat bij blauw-zwart. Alweer stond Mignolet met een glimlach van oor tot oor de pers te woord. We hadden een déjà-vu van in Madrid. “Neen, zo’n week heb ik nog nooit meegemaakt”, aldus Mignolet. “En ik ben ondertussen toch al 34 jaar. Maar laat mij duidelijk zijn: het is door het harde werk van de groep dat er één iemand kan uitblinken. Nu ben ik dat misschien, maar de volgende keer zullen dat andere jongens zijn. Wanneer ik dan eens een foutje maak - en dat zal nog gebeuren - zullen anderen de steken moeten oprapen. Daarom zijn we ook een team.”

Winnen op Anderlecht na een Europese midweek - met de nodige festiviteiten: het was een droomscenario voor Club Brugge. “Je mag dat echt niet onderschatten, die opeenvolging van wedstrijden”, weet Mignolet. “Fysiek en mentaal vergt dat heel veel energie. En zelfs ik als doelman voel dat wel, ja. Het is steeds schakelen tussen competities en telkens opnieuw de knop omdraaien. Het was ook aan ons om te bewijzen dat we er staan na een Europese match. Op Standard en tegen Westerlo ging het fout, en dat hebben nu recht gezet.”