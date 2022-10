Nadat Australisch kindje stikt in draagdoek: ook bij ons zijn nieuwe adviezen nodig

Wat begon als een droom, eindigde al snel in een nachtmerrie. Een Australische mama verloor haar drie weken oude zoontje door verstikking in een stoffen draagzak. De Australische overheid kwam meteen na de feiten met nieuwe veiligheidsadviezen. Omdat ze nodig zijn. Ook bij ons. Draagconsulent Nele Allaert werkt daarom samen met Kind & Gezin aan extra aanbevelingen om je kindje veilig te dragen. “Een goeie positie van je baby is ontzettend belangrijk om drama’s als deze te voorkomen.”