REACTIES. Nurio Fortuna komt opnieuw boven water bij AA Gent: “Ik wil vooral tonen dat ik er opnieuw sta”

De Buffalo’s wonnen zondagmiddag vlotjes van KV Mechelen. Een opsteker voor de Gentse spelers die na de 4-2 oplawaai door Djurgarden, de wind van voren kregen van hun eigen voorzitter: “De voorbije dagen voelde je wel wat druk door de uitspraken van de voorzitter”, bekende doelpuntenmaker Nurio Fortuna. “Druk is misschien niet het juiste woord. Druk is als je je kinderen geen eten kunt geven. Eigenlijk was het een extra motivatie.”

“Het was mijn eerste doelpunt sinds heel lang”, aldus de Angolese linkerflankspeler die voor het eerst sinds eind augustus 2021 nog eens raak trof. Toen was hij de auteur van één van de zes treffers tijdens de 6-1 vernedering van Club Brugge in de Ghelamco Arena. “Niet zo vreemd want ik heb ook niet zoveel speelminuten gekregen gedurende het laatste jaar.

Door de blessure van Alessio Castro-Montes krijgt Nurio nu een nieuwe kans om zich door te zetten bij de Buffalo’s en dat beseft hij maar al te goed: “Ik wil vooral tonen dat ik er opnieuw sta. Het verleden kan ik niet meer veranderen maar nu wil ik mijn kans grijpen en tonen dat de coach op mij kan rekenen. Deze partij is daar het mooiste bewijs van.”

“Dat doelpunt is leuk maar ik denk dat mijn prestatie in het geheel af was”, aldus een duidelijk opgetogen Nurio. “Ik wilde me echt tonen en bewijzen dat men opnieuw rekening moet houden met mij. Natuurlijk heb ik revanchegevoelens door alles wat er fout is gelopen. Nu moet ik vooral gefocust blijven en beter doen dan tot nu toe.”

© BELGA

Nurio heeft dan ook heel moeilijke momenten achter de rug in Gentse loondienst: “Ik ben altijd blijven geloven in mezelf en bleef ook vertrouwen op een goede afloop. Natuurlijk is het niet fijn als je amper aan spelen toe komt maar ik beslis niet hé. Er is iemand anders die daarvoor verantwoordelijk is. Dit voelt voor mij dan ook aan als een nieuwe start, ik hoop het in elk geval.”

“Hebben nood aan een sterke reeks”

“Het is natuurlijk jammer dat Alessio met die hamstringblessure uitviel maar nu is het wel aan mij om een reeks wedstrijden af te werken en mijn plaats weer op te eisen”, aldus de voormalige Carolo die voor maar liefst zes miljoen euro naar de Ghelamco Arena verkaste. “De voorbije dagen voelde je wel wat druk door de uitspraken van de voorzitter. Druk is misschien niet het juiste woord. Druk is als je je kinderen geen eten kunt geven. Eigenlijk was het een extra motivatie.”

Woensdagavond speelt AA Gent op bezoek bij Union, een zeer pittige opdracht voor Nurio en co: “We weten dat ze heel sterk op dreef zijn. Het is een heel sterke ploeg maar met onze kwaliteiten moeten we in staat zijn om ook op bezoek bij hen een degelijke prestatie neer te zetten. Als team hebben we nu vooral nood aan een sterke reeks. En daarvoor moet je dus ook woensdag een resultaat neerzetten!”