Brouwerij Cristal-Alken vraagt cafégangers om bierglazen niet meer te pikken: “Gigantisch duur”

Brouwerij Alken-Maes vraagt cafégangers om hun bierglazen niet langer te stelen op café. “Omdat glas momenteel gigantisch duur is én er ook een schaarste van is, moeten we zuinig zijn op onze voorraad. Je wil toch niet dat je op café een pint uit het foute glas moet drinken, omdat er geen glazen meer zijn?” Ook andere brouwers waken dezer dagen hard over hun bierglazen en verdelen er soms minder aan cafés.