Ajax kent geen genade met Excelsior, Johan Bakayoko pikt slot mee in ruime zege van PSV

Op de tiende speeldag van de Eredivisie heeft PSV zondag in het eigen Philips Stadion weinig woorden vuil gemaakt aan FC Utrecht. Na afloop gaf het scorebord 6-1 aan.

Xavi Simons (8. en 60.), Guus Til (33. en 38.) en Anwar El Ghazi (86. en 89.) troffen allemaal twee keer raak namens de Eindhovenaren. Sander van de Streek (24.) had voor de gelijkmaker van Utrecht gezorgd.

Johan Bakayoko kwam bij het ingaan van het slotkwartier van de bank om Til te vervangen. De geblesseerde Yorbe Vertessen maakte geen deel uit van de selectie. Othman Boussaid viel gelijktijdig met Bakayoko in aan de overzijde.

Ajax verwerkt Champions League-nederlagen met 7-1 tegen Excelsior

Sanchez (15.), Berghuis (26., 75.), Brobbey (44., 59), Tadic (64.) en Kudus (81.) maakten de doelpunten voor Ajax in de Johan Cruijff Arena. Agrafiotis kon tegenscoren in de slotminuut (90.). Een opsteker na de zware Champions League-nederlagen voor de Amsterdammers tegen Napels. Bij Excelsior stond Siebe Horemans in de basis. Ajax behoudt dankzij de ruime overwinning de leiding (25 punten), met één puntje voorsprong op PSV Eindhoven. Excelsior staat elfde.

Vier keer zonder punten

Op hetzelfde moment liep Groningen bij Twente tegen zijn vierde nederlaag op rij aan in competitieverband: 3-0. Virgil Misidjan (48.), Joshua Brenet (55.) en Ricky van Wolfswinkel (84.) scoorden voor de Tukkers. Cyril Ngonge moest na de eerste helft plaats ruimen bij de bezoekers.

PSV wipt op die manier minstens even naar de koppositie in de Nederlandse eerste klasse met 24 op 30. Zowel AZ (23 ptn.) als Ajax (22 ptn.) kunnen evenwel later op de dag nog opnieuw haasje-over springen. Utrecht volgt op de negende plaats met 12 punten, terwijl Groningen afglijdt naar de gevarenzone, op de zestiende positie met 8 eenheden.