Het Australische tv-programma ‘60 Minutes’ heeft zondag een reportage uitgezonden over de verdwijning van Théo Hayez in Byron Bay. Van de achttienjarige Belg werd niets meer vernomen na een avondje uit op 31 mei 2019, aan het einde van een rondreis door Australië. Een detective is er, net zoals de moeder van Théo, zeker van dat hij die avond niet alleen was.