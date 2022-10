Steeds meer kinderen krijgen geen of onvoldoende eten mee naar school

Een op de drie kinderen in armoede in ons land krijgt geen, onvoldoende of te weinig voedzaam eten mee naar school. Dat blijkt uit cijfers van kinderarmoedeorganisatie Stichting Pelicano naar aanleiding van de Week tegen Kinderarmoede. Slechte voeding heeft zware gevolgen op lange termijn voor kinderen, zowel fysiek, psychologisch als sociaal.

Ruim 43.000 kinderen in ons land – een op de tien – moeten minstens een maaltijd per dag overslaan omdat ze in extreme armoede leven. Volgens zorgpartners van Stichting Pelicano – scholen, CLB, leerkrachten en sociale diensten – komt een op de drie kinderen zelfs regelmatig naar school zonder of met onvoldoende voedsel.

“Drie maaltijden per dag is geen luxe, het is een basisrecht”, zegt Christiaan Hoorne, Algemeen Directeur van Stichting Pelicano. “En die lege brooddozen op school zijn nog maar het topje van de ijsberg. Vaak gaat daarachter een veel groter probleem schuil, dat zich thuis achter gesloten deuren afspeelt. Hoewel een lege brooddoos dus maar een deel van het groter probleem is, is het voor ons wel een duidelijk symbool dat de effecten van armoede op kinderen toont.”

Oplossingen op lange termijn

Daarom wil de organisatie tijdens de Week tegen Kinderarmoede (17 tot 23 oktober) bewustzijn creëren rond deze problematiek. Elk jaar organiseert Stichting Pelicano die week naar aanleiding van de Internationale dag voor de Uitroeiing van Armoede op 17 oktober.

De stijgende tendens van het aantal kinderen dat niet, onvoldoende of slecht eet, gaat hand in hand met het leven dat steeds duurder wordt. Door de crisis steeg het aantal hulpaanvragen bij Stichting Pelicano voor de zomer enorm. Dat kwam omdat steeds meer ouders uit de lage middenklassen in de problemen kwamen.

Stichting Pelicano roept de overheid op om werk te maken van een duurzaam armoedebestrijdingsplan. Volgens de kinderarmoedeorganisatie worden nog te vaak kortetermijnoplossingen aangereikt, maar moet er dringend werk gemaakt worden van een plan dat ook zijn vruchten afwerpt op lange termijn.