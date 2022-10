Het gerecht voert volop strijd tegen de drugsmaffia. “Het beste bewijs dat we het milieu slagen toedienen, is de verijdelde kidnapping van de minister van ­Justitie. Dat soort misdrijven toont hoe de criminelen zich in het nauw gedreven voelen”, zegt Patrick Vandenbruwaene, de voorzitter van het College van procureurs-generaal, maandag in De Standaard. Maar hij waarschuwt ook: ‘Criminelen die een hele stad terroriseren, daar zijn we niet ver van af.”

“Wie zijn vuisten laat zakken, krijgt een uppercut”, beschrijft de procureur-generaal van Antwerpen de strijd tegen de drugsmaffia.

Daarbij krijgt Vandenbruwaene de vraag voorgeschoteld of het gerecht de zaken onder controle heeft. “We boeken successen, maar ik zal niet zeggen dat alles ­onder controle is. Het is niet zo dat de criminele organisaties een hele stad terroriseren, al zitten we daar niet ver van af. Het drugsmilieu ­verruwt ook. Sinds ik procureur-generaal ben geworden, is het aantal drugsvangsten elk jaar verdubbeld. Gelukkig heeft het drugsgeweld in Antwerpen nog geen doden gemaakt. In Limburg helaas wel (in de zaak-Aquino, red.), in Nederland ook.”